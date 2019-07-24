مصر | بعد الاعتداء على الموسيقار.. محامي حلمي بكر يكشف مفاجآت جديدة حول الواقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الاعتداء على الموسيقار.. محامي حلمي بكر يكشف مفاجآت جديدة حول الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اللواء سامي حسن، محامي الموسيقار حلمي بكر، أن الاعتداء الذي وقع على الموسيقار، كان في تمام الساعة الـ10 مساءً واستمر حتى الساعة الـ 5 صباح اليوم، حيث تهجمت طليقته وآخرين من البلطجية، على شقة "بكر"، وقامت بتكسير غرفة يقع بابها خارج الشقة، فسيطرت عليها، لافتًا إلى أنه بسبب وجود البلطجية فقد سيطرته أن يمنعها.

وأضاف "حسن"، خلال تصريحات لبوابة الخليج 365، أنه كانت هناك خلافات بين الموسيقار وطليقته، بسبب حضانة نجلتهم، مشيرًا أن طليقته كل فترة تأخذ مبلغ مالي نظير حضانة ابنتهم للموسيقار، وقبل الواقعة جاءت لذات الطلب، وعندما رفض قامت بالاعتداء عليه من قبل بلطجية.

وكان صرح الموسيقار حلمي بكر، بأنه فوجئ اليوم باقتحام بلطجية على شقته بالمهندسين، من قبل طليقته سماح عبد الرحمن القرشي وآخرين، مضيفًا أنهم قاموا بتكسير أثاث الشقة، وبعثرة محتوياتها، مضيفًا أنه لم تكن المرة الأولى لذلك، وقامت بفعل ذلك منذ حوالي 10 أيام، فيما حررت محضر، والنيابة لم تستدعى أحد إلى الآن.

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وأضاف الموسيقار "بكر" لـ"الخليج 365"، أنه أصيب بكدمات مضاعفة في الكتف وحرق سيجار في الذراع وتجلطات بالرجلين، فيما ذهبت إلى المستشفى للإسعافات اللازمة واستلمت تقرير بالإصابات لتقديمه في النيابة.

وقال "بكر، إن طليقته "سماح" منذ طلاقنا منذ عامين وهي تتسبب في إزعاجي بسبب حضانة نجلتنا "ريهام"، مضيفًا أنه كان على إتفاق معها بحضانة ابنتهم، مؤكدا: "أن ابنتي كل حياتي".

وأوضح، أنه حرر محضرًا في قسم العجوزة برقم 19715، مثبتًا فيه كل ما حدث، بجانب شهود العيان في المنطقة الذين قاموا بالوقف بجانبي في الحادث الذي تعرض له من قبيل طليقته، مضيفًا أنه أثبت في المحضر التقارير الطبية التي كشفت عن تعرضه لإصابات بالغة على حد وصفه.