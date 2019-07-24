مصر | لحظة إطلاق مهتز نفسيا النار في موقف أحمد حلمي ووقوع مصابين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة إطلاق مهتز نفسيا النار في موقف أحمد حلمي ووقوع مصابين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب أميني شرطة ومجند شرطة، في إطلاق نار عشوائي لمهتز نفسيا بموقف أحمد حلمي، وتم نقلهم بواسطة الإسعاف إلى مستشفى شبرا العام.

وقال مصدر مسئول بمديرية أمن القاهرة، إن "مضطرب نفسيًا" خطف بندقية آلية من مجند في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي، وأطلق النيران بطريقة عشوائية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جار حصرهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من النجدة مفاده إصابة عدد من المواطنين، على يد مجهول، وتم السيطرة عليه، وأصيب خلال مقاومته للشرطة، وتم نقله للمستشفى.