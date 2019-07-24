أخبار مصر | انطلاق فعاليات الفوج الأول لمعسكر أبو الصديق التثقيفي للأئمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات الفوج الأول لمعسكر أبو الصديق التثقيفي للأئمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق فعاليات الفوج الأول لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي، والذي يستضيف عدد (30) من شباب الديوان العام والمديريات الإقليمية، إضافة إلى عدد (40) إمامًا من مديرية أوقاف الإسكندرية ، وذلك حتى يوم السبت المقبل.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية، وثقافية، تدور حول محورين، الأول مشروعية الدولة الوطنية والتحديات المعاصرة . . قراءة في واقعنا الراهن، والمحور الآخر دور أئمة المساجد في خدمة المجتمع بين الواقع والطموح .

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من ناحية أخرى أكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية (23.715.000) جنيه، كما تم توصيل ما يزيد على 20 صكًّا عن طريق خدمة توصيل الصكوك للمنازل في ثاني أيام تطبيق خدمة توصيل الصكوك للمنازل .

وأشارت الأوقاف ، إلى أن مديرية أوقاف المنيا حققت الـ (500) صك لأول مرة في تاريخ المشروع .