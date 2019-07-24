أخبار مصر | تفاصيل لقاء علي عبد العال مع رئيسة مجلس النواب الرواندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء علي عبد العال مع رئيسة مجلس النواب الرواندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى رواند على رأس وفد برلمانى، مع موكاباليسا دوناتيل رئيسة مجلس النواب الرواندى، يصاحبها وفد برلمانى يمثل اللجان المختلفة فى البرلمان.

واستمع الدكتور عبدالعال والوفد المرافق إلى شرح موجز من دوناتيل حول المعاناة الصعبة التي عاشها الشعب الرواندي قبل 25 عام بسبب المذابح الدموية التى شهدتها البلاد فى هذه الفترة، وكيف أن الدولة فى ظل عهد الرئيس الحالى تمكنت من تجاوز تلك المحنة وشرعت فى مرحلة جديدة من بناء الدولة وفق خطة متكاملة تقوم على العديد من الأركان، يأتى فى مقدمتها تفعيل العمل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وتبني برنامج قوى لمكافحة الفساد، والرقابة والإشراف على عمل مؤسسات الدولة كافة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور علي عبدالعال بالتجربة الرواندية المتطورة، والتى لمس بعض جوانبها بنفسه منذ بدء زيارته إلى الدولة، وأثنى على جهود الحكومة والشعب الرواندى في تقديمه نموذج مشرف على الإصرار والتحدي في تجاوز المحنة التي عاشتها البلاد. وأشاد بشكل خاص بتجربتهم في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنها كانت إحدى النماذج المتقدمة التي تم التعرف عليها من خلال مشاركتهم فى منتدى مكافحة الفساد فى إفريقيا الذى عُقد بشرم الشيخ مؤخرًا.

وأكد رئيس البرلمان أن العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا شهدت تطورات إيجابية ملحوظة في الفترة الأخيرة، وأن مصر تسعى للبناء عليها على كافة المستويات، وخاصة على المستوى البرلماني، لاسيما بعد إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية مع الجانب الرواندي، سيكون لها دور مهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين. وأكد أن الدولتين يجب أن يبذلا جهودًا أكبر من أجل تعزيز التبادل التجاري القائم من أجل تعظيم المكاسب المشتركة لكلا الشعبين، وأوضح أن الفرصة أمام ذلك كبيرة بحكم عضوية البلدين في اتفاق الكوميسا.

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ومن جانبها، أكدت دوناتيل حرص بلادها على تطوير علاقاتها بمصر فى جميع المجالات، وحرصها الشخصى على تعزيز العلاقات مع مجلس النواب المصرى، باعتباره من أعرق وأقدم البرلمانات في القارة الأفريقية، وهو ما يضفى أهمية كبيرة على تبادل الخبرات البرلمانية مع مصر.

أشادت دوناتيل بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل رئاسته الحالية للاتحاد الافريقى، وأعربت عن حرص بلادها الشديد على التنسيق القائم مع مصر في إطار ترويكا رئاسة الاتحاد، باعتبار أن رواندا كانت الرئيسة السابقة للاتحاد الأفريقي.

وأوضح عبدالعال أن أفريقيا تمثل عمق إستراتيجى لمصر لا يمكن الاستغناء عنه، وأن الدائرة الأفريقية باتت إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر.

وقال إن مصر تنظر إلى نهر النيل كمصدر للتعاون والرخاء لجميع دول حوض النهر، ولا يجب أن يكون مصدرًا للتنافس والصراع، وأضاف أن هناك إمكانيات كبيرة لدى جميع دول الحوض، تستطيع من خلالها أن تحقق ما تصبو إليه من تعاون، ليس فقط في مجال المياه، ولكن في مجالات أخرى حيوية تشمل الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم.

وعقب انتهاء اللقاء، عقد الدكتور على عبدالعال دوناتيل مؤتمرًا صحفيًا أكدا خلاله على اتفاقهما في وجهات النظر حول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وعزمهما على تطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، والبناء على ما شهدته هذه العلاقات من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.