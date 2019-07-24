أخبار مصر | تجهيز غرفة للمحامين بمحكمة الصالحية الجديدة بالشرقية

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أعلنت نقابة المحامين الفرعية بشمال الشرقية، اليوم، عن تسلم غرفة للمحامين بمحكمة الصالحية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع محكمة ههيا الابتدائية، برعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال محمد الجمل، أمين صندوق الفرعية، إن النقابة ستعمل على تهيئة الغرفة وفرشها لتكون لائقة بالمحامين، حرصا على راحتهم فى أثناء تأديتهم لعملهم.

كان مجلس نقابة محامى شمال الشرقية، برئاسة النقيب متولى محمود، ومحمد الجمل، ومحمد عيسى، وأحمد موافى، وعماد حامد، أعضاء المجلس الفرعى، قد توجه لجهاز مدينة الصالحية الجديدة للحصول على موافقة بإجراء تعديلات بمبنى المحكمة، دون التأثير فى كفاءته لتجهيز الغرفة المستلمة لتكون مقرا لاستراحة المحامين بالمحكمة، وتجهيزها بما يلزم.