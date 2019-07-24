أخبار مصر | وفد صيني يزور نقابة المحامين لعقد بروتوكولات تعاون وتبادل الخبرات (صور)

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زار، مساء اليوم الأربعاء، وفد من المحامين الصينيين النقابة العامة للمحامين، لعقد بروتوكولات تعاون وتبادل الخبرات العلمية والتثقيفية بين محامي مصر، ومحامي الصين.

استقبل الوفد كمال مهنا، وصالحين المهدي، عضوا مجلس النقابة العامة، وعدد من المحامين، الذين رحبوا بالوفد الصيني، لحرصه على زيارة نقابة المحامين، والتعاون معها، خلال زيارته لمصر.

وقال كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، بأن الوفد الصيني تقدم بمشروع تعاون وتبادل خبرات من خلال دورات تدريبية، ودراسة كاملة بمصر، وبدولة الصين، بين شباب المحامين بمصر، ونظرائهم من محامي الصين، مشيرا إلى أن المشروع سوف يتم عرضه على النقيب العام، سامح عاشور، لمناقشته، وبحث مدى إمكانية الاستفادة من المشروع لخدمة المحاماة والمحامين.