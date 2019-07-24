أخبار مصر | ننشر تفاصيل مؤتمر البرلمان لعرض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل مؤتمر البرلمان لعرض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، لاستعراض إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، ودور البرلمان في دعم الدولة المصرية، إن إقرار البرلمان على 156 قانونا بإجمالى 1701 نص قانوني خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، خير دليل على الجهد التشريعي المبذول، وفي مقدمته قانون التأمينات والمعاشات الذي يعد بمثابة نقلة نوعية، وسيشعر المواطن بمردوه قريبًا.

وأشار "حسب الله"، إلى أن نسبة التعديل الذى أدخله مجلس النواب علي القوانين المقدمة من الحكومة تجاوز 35%، مشيرًا إلي أن هذه النسبة تؤكد علي الدور الكبير الذي يقوم به الأعضاء للضبط التشريعي وفق الصلاحيات المتاحة وليس تمريرها كما هي مرسلة، قائلا:"هذه نسبة تؤكد ضبط الأداء التشريعى من قبل الأعضاء".

وأضاف حسب الله، أن حجم التشريعات التي أقرها البرلمان ليست مجرد أرقام إنما لها دلائل إيجابية وآثار اجتماعية متعددة.

وتابع، أن أحد التشريعات التي أقرها المجلس زيادة المعاشات والذي يأتي استجابه للتوجه الملحوظ للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعطي أولوية ودفع دائم في اتجاه مراجعة المعاشات.

- العلاقة بين الحكومة والبرلمان ليست "شد وجذب" وإنما تصحيح

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن البرلمان يمارس دوره الرقابي بمفهومه الرشيد مؤكدا أن العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست "شد وجذب" أو "استعراض العضلات" وإنما "تصحيح المسار".

وأوضح "حسب الله"، خلال المؤتمر أن البرلمان حرص على القيام بمهامه الرقابية من خلال استخدام الأدوات الرقابية، مشيرًا إلى أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، قائلًا: "الدور الذي يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية وغير هادف للهدم".

واستعرض المتحدث الإعلامي، حجم الأدوات الرقابية التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن إجمالى طلبات الإحاطة بلغت 1312 بالإضافة إلى 347 بيانا عاجلا، كما تم توجيه 901 سؤال للحكومة والتى أجابت كتابة على 52 سؤالا.

وأضاف حسب الله، أن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة و793 اقتراحا برغبة و22 طلب رفع حصانة و4 حالات خلو مكان بالوفاة، مشيرًا إلى أن البرلمان قام بـ32 زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الرابع لدراسة المشكلات التي يتم إرسالها للمجلس سواء لمواقع عمل أو مشروعات.

- عبدالعال يدير المجلس بمنتهى الشفافية ولا يفرق بين فصيل وآخر

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، على عدم وجود أى خلاف بين الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وحزب مستقبل وطن، لافتا إلى أن وجود تباين في وجهات النظر داخل القاعة والمنصة هو دليل الديمقراطية، وإذا كنا نبحث عن الديمقراطية، فهذا يعنى وجود اختلاف فى الرأي والرأي الآخر، وبالتالي لا توجد مشكلات وإنما اختلاف الرأي.

وأكد "حسب الله"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء بالبرلمان لاستعراض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع ودوره في دعم الدولة المصرية، أن الدكتور على عبد العال يدير المجلس بمنتهي الشفافية والمساواة بين كل الأعضاء ولا يفرق بين فصيل وآخر ويتعامل مع الجميع بمنطق القانون والدستور، مضيفا رئيس المجلس يتمتع بالأبوة والاحترام داخل مستقبل وطن، فهو يقدر جميع النواب وفي مقدمتهم أعضاء مستقبل وطن.

واستطرد متحدث البرلمان قائلا: "لست نائبا بحزب مستقبل وطن، لكن لابد أن نعترف أنهم مكون حزبي هام تحت قبة البرلمان ونحن كحزب الحرية وأحزاب أخرى مكون هام، والجميع يسعى إلى الصالح العام".

ووجه الشكر للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن على ما تقدمه من دور هام، مؤكدا أنه لا أحد ينكر أن مستقبل وطن له دور بالغ الأهمية في البرلمان فهم مكون مثل باقي الأحزاب بالمجلس، لافتا إلى أن الكل يؤدي دوره، مضيفًا: "مافيش مشاكل داخل المجلس فكلنا نتحاور ونناقش القضايا وتلك متطلبات الديمقراطية".

- قانون مخالفات البناء سيدر المليارات لخزانة الدولة

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، أن المجلس نجح بأعضائه في صناعة بيئة تشريعية لإحداث تغيير تشريعي لصالح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن البرلمان قام بمهامه التشريعية والدستورية وفقا للدستور والقانون والضمير الوطني، في إطار سير كل مؤسسات الدولة في اتجاه واحد وهو بناء دولة مصرية حديثة، وهو ما كان أكبر التزام أمام مجلس النواب.

وأشار حسب الله، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء بالبرلمان لاستعراض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع ودوره في دعم الدولة المصرية، إلى أن الظروف التي عمل فيها المجلس، كانت ظروفا صعبة، مشيرا إلى نجاح المجلس في تجاوزها، لافتا إلى أن النواب صنعوا بيئة تشريعية وأحدثوا تغييرا تشريعيا في الدولة المصرية، متابعا: "ونسعى لحصد ثمار تلك التشريعات في فترة وجيزة"، مؤكدًا أن المجلس تصدى لعدد من الموضوعات الهامة تشريعيا، وذلك كان واضحا جدا في خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، حيث أقر البرلمان عدد كبير من القوانين الهامة.

واستعرض متحدث البرلمان، إنجازات المجلس في دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أنه عقد ٧٢ جلسة عامة، و٢٢٢ ساعة عمل، وأن عدد المتحدثين بلغ ٤٥١ نائبا من الذين طلبوا مداخلات في الجلسات، وهو ما يدل على وعى الأعضاء وجودة وأداء العمل بالمجلس، حيث بلغ عدد المدخلات الإجمالى ٣٢٦٣ طلب كلمة.

وأشار حسب الله إلي ان من التشريعات الهامة التي أصدرها المجلس، ما تتعلق بقطاع الاقتصاد ودفع معدلاته للزيادة، ومنها قانون الضريبة العقارية، والضريبة على الدخل، وممنع المنا سات الاحتكارية، والدفع غير النقدى، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق المالية، وتعديل الاستثمار، الثروة المعدنية، وأنشطة سوق الغاز.

ولفت إلى أن صياغة التشريعات كان لها مردود اجتماعي مثل قانون ذوي الإعاقة وقانون هيئة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء الذي له مردود اقتصادي ومردود اجتماعي، متابعا: "الأموال التى سيدرها القانون ستتجاوز المليارات وستكون لها عائد على خزينة الدولة".

ونوه حسب الله إلى اهتمام البرلمان بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي خلال الدور الرابع، قائلًا: "لا ينكر أحد تقدير الدولة المصرية لدور المجتمع المدني ولكننا ندرك أن هناك قلة تأتي بتمويل اجنبي للإضرار بالدولة المصرية.

وأضاف حسب الله قائلًا: " عندما أصدرنا القانون وضعنا في الاعتبار أن نضع نصب أعيننا أمرين أولهما حماية الحريات، والثانية حماية الأمن القومي "، لافتًا إلى أن القانون الجديد أعطي مساحة أكبر لحريات المجتمع المدني.

وتابع، أن البرلمان أصدر قانون لتعديل مكافحة المخدرات وإدراج أنواع جديدة ضمن القائمة لمواجهة التحايل على القانون، وتم تجريم أنواع مخدرة جديدة وإعطاء وزير الصحة حق إدراج أنواع جديدة بخلاف تعديل قانون الأسلحة والذخائر بشكل مخالف للقانون.

- جميع مؤسسات الدولة تقتدي بالرئيس السيسي في التعامل بشفافية وصراحة

وأشار حسب الله إلى إن جميع مؤسسات الدولة تقتدى بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل بشفافية والصراحة مع المواطنين فى مختلف الأمور، متابعًا: " الرئيس هذا الرجل الوطنى، عندما يتحدث إلى الشعب فأنه يتكلم بمنتهى الصراحة ودون حسابات، وكل المؤسسات تقتضى به، ومعندناس حاجة نخبيها.. والدولة المصرية أكثر ما يميزها أنها تدار على الهواء وليس لديها ما تخفيه".

وأضاف: أن مجلس النواب كأحد مؤسسات الدولة، يتبع هذا النهج أيضا، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل أيضا على الرد بشكل مستمر على كل ما يُثار من شائعات فى محاولة للنيل منه، لكن تجد البعض أحيانا لا يرغب فى تصديق الحقيقة، ويترك الردود الرسمية ويذهب لبعض مواقع "بير السلم"، مناشدا المواطنين ألا يقعوا فى فخ المنشورات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعى "السوشيال ميديا".

وتابع حسب الله حديثة قائلًا: "كل ما يٌجرى فى الدولة يتم إعلانة إلى المواطن من المصادر الرسمية، ونحن أمام رئيس جاء بانتخابات حرة ويؤمن أن المواطنين لهم كل الحق فى متابعة ما يٌجرى وتقوم به الدولة المصرية".

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- هناك نواب لم نراهم بقاعة المجلس طوال دور الانعقاد الرابع

وعن عدد النواب الذي لم يتم رؤيتهم في قاعة المجلس طوال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، قال حسب الله هذا أمر لابد من تداركه والتغلب عليه فى دور الانعقاد الخامس قائلا: "هناك نواب لم نراهم بقاعة البرلمان طوال دور الانعقاد الرابع"

جاء ذلك ردا على التساؤل الخاص بأن مضابط المجلس أثبت أن 451 نائبا تحدثوا طوال دور الانعقاد الرابع بمختلف الموضوعات التشريعية والرقابية بما يعنى وجود قرابة 145 نائبا من أصل 598 لم يتحدثوا أو لم يتواجدوا بقاعة البرلمان.

وأضاف صلاح حسب الله، أن بعض من النواب لم يتواجدوا بالقاعة طوال دور الانعقاد الرابع، وهذا أمر لابد من المراجعة بشأنه.

ولفت المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إلى أنه فى بعض الحالات لابد أن نقدم الأعذار ونلتمس لهم عدم التواجد، كوننا مقبلين على انتخابات 2020 وهذا أمر يفرض عليهم العديد من الالتزامات النيابية تجاه دوائرهم فى ظل غياب المجالس المحلية منذ 2011، مشيرا إلى أنه رغم من ذلك إلا أنهم عليهم أن يؤدوا دورهم فى التواجد بالقاعة والقيام بدورهم التشريعى والرقابي.

- الزيارات للخارج لها دور بارز الأثر في تعظيم الدبلوماسية البرلمانية

وكشف المتحدث باسم البرلمان، أن زيارات الوفود البرلمانية للخارج كان لها دور بارز الأثر فى تعظيم الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواجد مع كافة برلمانات دول العالم.

ولفت حسب الله أن مهتنا كنواب كانت تصحيح الصورة الخاطئة التى تحاول قنوات الفتن تصديرها للخارج وتوضيح صورة ما يتم فى الدولة المصرية من إنجاز، مؤكدا أن الوفود البرلمانية كانت حائط صد ضد كل السهام الموجهة للدولة ومؤسساتها.

وتابع: كان مردود الزيارات البرلمانية للخارج مردود ظاهر فيما يصدر من تصريحات سواء من الكونجرس أو البرلمان الألمانى والفرنسى والأورومتوسطى، لافتا إلى أن كلها تسير فى اتجاه التفاهم وعدم الرضوخ والانصياع لما تصدره قنوات الفتن الممثلة لجماعة الإرهاب والدول المانحة له.

- إجراءات الإصلاح الاقتصادى ضرورة

قال النائب صلاح حسب الله، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة المصرية، كانت ضرورية وحتمية لعلاج المشاكل التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى، متابعًا: "لو عايز تبنى دولة حقيقة فلابد أن يكون هناك فاتورة، والشعب المصرى تحملها بامتياز، والرئيس عبد الفتاح السيسى حال النجاح الفترة الماضية إلى المواطن".

جاء ذلك تعقيبًا على التساؤل الخاص بالخطوات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المحطة الأخيرة الخاصة بصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد.

وأضاف حسب الله، أن الدول القوية لا تُبنى بالمجان، مشيرًا إلى أن المواطن المصرى كان نموذج كبير فى إنجاح هذه الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى والرئيس السيسى تحدث فى هذا الشأن أكثر من مرة، قائلًا: ربما كان هناك فاتورة للإصلاح، لكنها من أجل أمر غالى وهو بناء دولة قوية حديثة قرارها من الداخل، ذات اقتصاد قوي".

واستشهد بما حدث فى اليابان فى فترة من الفترات فى أن الدين العام الخاص بها وصل إلى 120% وكان ذلك من أجل البناء مثلما يحدث فى مصر الآن حيث الدين من أجل بناء الدولة وهذا أمر لا يقلق أحد، متابعًا: لا أزمة إطلاقا من زيادة الدين العام الخارجى خاصة أن الجهود التى تبذل من أجل البناء، وليس من أجل سد الاحتياجات، وتدبير موارد الأكل والشرب، مثلما كان يحدث بالماضى ولا قلق لدينا من زيادة الدين العام خاصة أنه من أجل البناء وليس الأكل والشرب".

وأكد أن أمر الأجندة التشريعية الذى آثاره رئيس المجلس بين الحكومة والبرلمان فى نهاية دور الانعقاد الرابع، فى حاجة إلى مزيد من التنسيق من أجل الصالح العام.

- عبد العال: معيار المجلس أولا وأخير هو المصلحة العامة والتاريخ هو من سيحكم

وتطرق متحدث البرلمان إلى أن معيار المجلس أولا وأخير هو المصلحة العامة، والتاريخ هو من سيحكم على هذا المجلس ورئيسه الذى تحمل الكثير من أجل الصالح العام مقابل رصيده وشعبيته قائلا:" التاريخ سيحكم وسينصف رئيس المجلس الذى تحمل الكثير من أجل الصالح العام.

وفى سياق متصل، قال حسب الله، إن قانون الجمعيات الأهلية صدر من أجل الصالح العام وبدافع وطنى من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه عندما تم إصداره فى 2017 كان من أجل الصالح العام وظروف بعينها من أجل حماية الدولة المصرية من خطر التمويلات، وعند إبداء بعض الملاحظات عليه تمت الاستجابة عندما تغيرت الظروف وتحقق الاستقرار بشكل كبير وتم وضع حد للباب الخلفى الخاص بالتمويلات، من ثم تم إصدار القانون الجديد، مؤكدا على أن البرلمان يصدر التشريعات من أجل الداخل والمصريين وليس من أجل الخارج إطلاقا.

وانتقد المتحدث باسم البرلمان، رؤية بعض المنظمات تجاه ما يحدث فى مصر، مؤكدا على أنه لا ترى إلا السواد فقط، ومن ثم تحكم على الدولة المصرية بعدم حيادية، مشيرا إلى أن المجلس لا يرد على مثل هذه التعقيبات ولا يضعها فى الاعتبار، مشيرا إلى أن المجلس ليس لديه أى مانعم لإجراء تعديلات على مشروعات قوانين مدام كانت فى الصالح العام وفق التزامات وطنية قائلا:" تم تعديل الجمعيات الأهلية والتنظيمات النقابية بدافع وطنى وليس إملاء من الخارج إطلاقا".

وأشار حسب الله، إلى التصريحات الإيجابية من العاملين فى المجتمع المدنى، بعد إقرار مجلس النواب قانون ممارسة العمل الأهلى، واستجابته للملاحظات، وكان هناك تقديرا وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولدور رئيس البرلمان والنواب.