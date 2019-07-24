أخبار مصر | منظمة خريجي الأزهر تحتفل بختام الدورة التدريبية الخامسة لأئمة ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة خريجي الأزهر تحتفل بختام الدورة التدريبية الخامسة لأئمة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بختام الدورة العلمية التدريبية الخامسة لعدد 50 إماماً وداعية وخطيب من دولة ليبيا الشقيقة وذلك بمقر ها بالقاهرة ، والتى استمرت لمدة أسبوعين خلال الشهر الجاري .

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى خلال كلمته بالحفل أن هذا اليوم من تخريج أئمة وخطباء العالم الإسلامى المتدربون بمقر المنظمة يمثل له فرحة كبيرة لتوسمه فهؤلاء المتدربون الخير وحملهم لرسالة الأزهر الوسطية النقية التى تبعد كل البعد عن التطرف والغلو والارهاب ، ولا سيما أن العالم كله الآن يعانى من الضبابية والسواد التى انتشرت على ايدى دعاة الدين من المتطرفين .

من جانبهم قدم أئمة ليبيا جزيل الشكر والعرفان للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والقائمين عليها على مثل تلك الدورات التدريبية التى تسهم في تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا خير سفراء للإسلام.

حضر الحفل أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أكرم الجرارى رئيس فرع المنظمة بليبيا .