أخبار مصر | لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعد تقريرًا عن إنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعد تقريرًا عن إنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تقريرا عن حصاد إنجازاتها وأعمالها خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، حيث تضمن التقرير، عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجنة، والتي بلغت 146 اجتماعا، لتكون ضمن اللجان الأكثر انعقادا ونشاطا.

ووفقا للتقرير، أنجزت لجنة الإدارة المحلية 3 مشروعات قوانين، منها قانون المحال العامة، والذي تم عرضه على المجلس ووافق عليه نهائيا، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد وتم عرضه على المجلس والموافقة عليه نهائيا.

كما أنجزت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عدد 409 طلب إحاطة، لتكون أكثر اللجان النوعية فى البرلمان مناقشة لطلبات إحاطة، بما يقدر بأكثر من ثلث طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجان النوعية فى المجلسن، حيث بلغ عددها 1312 طلب إحاطة.