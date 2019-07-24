شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2 مليون جنيه.. رصف طرق مستشفى سوهاج الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، البدء في أعمال رصف طرق المستشفي الجامعي، بالتعاون مع مديرية الطرق، وحي شرق مدينة سوهاج، بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه.

وأكد رئيس الجامعة، خلال متابعته لأعمال الرصف، يرافقه الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفي الجامعي- أن الجامعة تحرص على تطوير ورفع كفاءة العمل بالمستشفي الجامعي، وخدمة المرضي المترددين عليها، حيث ستساهم أعمال الرصف في تيسير الحركة المرورية بداخلها، وأيضاً تخفيف الإزدحام من أجل توفير سبل الراحة والأمان للمواطنين داخل المستشفي، لافتا إلى أن اعمال الرصف سوف تساهم في الحفاظ على سلامة المرضي، وسرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لهم، وخاصة لمرضي الجروح والكسور أثناء إنتقالهم داخل المستشفي.

وقال الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب بالجامعة، أنه يتم متابعة أعمال الرصف بطرق المستشفى يوميًا، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الاولي، والتي استمرت على مدار أسبوعين، وجاري الآن العمل بالمرحلة الثانية، منوها أنه من المقرر الإنتهاء من أعمال الرصف في نهاية الأسبوع المقبل.