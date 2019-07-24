شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إطلاق النار في موقف أحمد حلمي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقدم شخص على إطلاق النار عشوائيا، الأربعاء، بموقف أحمد حلمي، بعدما خطف بندقية من مجند وأطلق منها النيران على قسم شرطة الضواحي الملاصق للموقف، ما اسفر عن إصابة 4 أشخاص.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بإصابة عدد من المواطنين، على يد مهتز نفسيًا .
وأوضح البلاغ أن المتهم اختطف بندقية آلية من أحد المجندين الموجودين في المكان للتأمين، وأطلق النار على المواطنين بشكل عشوائي.
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