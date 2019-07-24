شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مشروع صوامع الغلال وال113 عمارة بالخانكة تمهيدا للافتتاح الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجري الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم بجولة تفقدية لمركز ومدينة الخانكة لتفقد مشروع صوامع الغلال ومشروع الاسكان الاقتصادي 113 عمارة بالخانكة تمهيدا لافتتاحهم من قبل رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

يرافقه خلال الجولة اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد وطلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع صوامع الغلال والتي تم الانتهاء من جميع الاعمال الانشائية لها وتم تشغيلها تجريبيا وتم استقبال غلال القمح للموسم الماضي.

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واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بالمشروع والتي تدار باحدث تكنولوجيا تنقية الاقماح والحفاظ عليها عن طريق غرفة مركزية تتحكم في المشروع بالكامل حيث تقضي الصوامع على الشون الترابية التي تكاد تهدر نسبة تصل لنصف الكمية من الأقماح على مدار العام.

جدير بالذكر فإن المشروع يتكون من 18 صومعة لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الصومعة الواحدة 5000 طن قمح.

كما تفقد محافظ القليوبية مشروع ١١٣ عمارة للوقوف على آخر تطورات العمل الانشائية والانتهاء من اعمال رصف الطرق الداخلية بالمشروع تمهيدا لتسليمها للمواطنين خلال ايام.

وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة على سرعة اطلاق الكهرباء بالمشروع وتذليل أي عقبات تعترض تسليم المشروع كما اطمئن المحافظ على التشطيبات والدهانات ومطابقتها للمواصفات مطالبا الحفاظ على الشقق السكنية لحين تسلميها للمواطنين.

كما أعطى تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من الخطة الزمنية لرصف الشوارع التي تؤدي إلى هذه المشاريع القومية وازالة أي معوقات.