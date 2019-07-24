شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تختار فسيفساء كوم الدكة المكتشفة حديثا ضمن عروض المتحف اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي بوزارة الاثار الفسيفساء التي تم الاعلان عن اكتشفها الاسبوع الماضي على يد بعثة مصرية بولندية في منطقة اثار كوم الدكة بالاسكندرية لتكون ضمن القطع المحورية في سياق العرض المتحفي الجديد للمتحف اليوناني الروماني.

جاء هذا القرار في اجتماع الدكتور خالد العناني وزير الاثار باللجنة لمتابعة ومناقشة أخر مستجدات أعمال تطوير العرض المتحفي بالمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية، وما توصلت إليه اللجنة من تعديلات ووضع تصور لتوزيع القطع الأثرية المختارة ضمن سيناريو العرض الجديد.

و اوضح الدكتور ايمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصرية بالوزارة انه وقع اختيار اللجنة العليا على هذه القطعة ليس فقط لحالة حفظها الجيدة وجمال وروعة تصميمها ولكن لانها تبرز احد طرز تصميم الفسيفساء التي اشتهرت بها مدينة الاسكندرية خلال العصر الروماني حيث ان هذا التصميم هو الأكثر بروزا في غرف الطعام الموجودة في بيوت مدينة الإسكندرية حينذاك مشيرا إلى ان قطعة الفسيفساء عبارة عن سطح مربع يتكون من ستة لوحات سداسية صور عليها زهرة اللوتس محاطة بإطار دائري نمطي.

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فسيفساء كوم الدكة

وقالت نيڤين نزار معاون وزير الاثار لشؤون المتاحف ان اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي برئاسة الدكتور على عمر نائب رئيس جامعة حلوان السابق واستاذ الآثار بجامعة حلوان تختص باعداد سيناريو العرض المتحفي والمادة العلمية وكتابة بطاقات شرح القطع الاثرية وأعمال الجرافيك بجميع المتاحف المصرية. كما تضم في وعضويتها اساتذة الجامعات المختلفة المتخصصين في كافة المجالات الأثرية مثل الأثار المصرية والآثار اليونانية والرومانية وآثار العصر الحديث، ومصممي العرض المتحفي ومتخصصين في أعمال الجرافيك، ورؤساء القطاعات بوزارة الآثار وأعضاء اخرين من الوزارة.

وقام أعضاء اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية على مدار الأسابيع القليلة الماضية للمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية لتفقد مسار العرض المتحفي داخله وتحديد متطلبات العرض ورسم مسارات الزيارة في ضوء الموضوعات المقترحة، والسياق الحضاري والتاريخي الذي من المقرر أن يغطي الفترة الزمنية التابع لها المتحف وهي فترة العصرين اليوناني الروماني.

ومن جانبها قالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن أعمال ترميم وتطوير المتحف تسير وفقا للجدول الزمني المخطط لها وان المتحف يضم أكثر من ٣٠ قاعة للعرض المتحفي طبقاً لسيناريو العرض الجديد له، مشيره إلى أن المتحف يعد من أهم وأقدم المعالم السياحية والأثرية المتخصصة في الحضارة اليونانية الرومانية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة الأسكندرية.

فسيفساء كوم الدكة

جدير بالذكر أنه تم إنشاء المتحف اليوناني الروماني عام ١٨٩٢ وأفتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام ١٨٩٥ وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عُثر عليها في الاسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلى العصر البطلمي والعصر الروماني. وفي عام ١٩٨٣ تم تسجل المتحف في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الاسكندرية والساحل الشمالي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٢ لسنة ١٩٨٣م.