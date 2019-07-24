محافظ المنوفية يودّع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرههم إلى الأراضى المقدسة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ودع اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة والمتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج ، بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ووكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية بالمنوفية وأسر الحجاج.

فيما أوضحت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأنه قد فاز بقرعة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام 451 حاج على مستوى المحافظة ، مؤكدة على أنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة الطلبات والأوراق الخاصة بهم ، مشيرة على إستمرار التواصل الدائم بالحجاج لتذليل أية عقبات تواجههم وتوفير كل إحتياجاتهم للعمل على راحتهم حتى الوصول بأمان إلى وطنهم.

هذا وقد صافح المحافظ الحجاج وهنأهم بأداء مناسك فريضة الحج المباركة لهذا العام ، معرباً عن خالص تمانيه لجميع الحجاج بالوصول بسلامة الله إلى الأراضى المقدسة والتمتع بالرحلة المباركة والعودة بأمان إلى أرض الوطن ، مؤكداً لهم حرصه على توفير سبل الدعم والرعاية للتمتع بأداء مناسك الحج لحين عودتهم بسلامة الله ، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية وأن يديم عليها الأمن والإستقرار والتقدم تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

هذا وقد أعرب الحجاج عن سعادتهم البالغة بالذهاب لأداء فريضة الحج ، مقدمين الشكر لمحافظ المنوفية لحرصه على توديعهم ومصافحتهم والإطمئنان عليهم، وفى الختام حرص المحافط على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الحجاج.

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