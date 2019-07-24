شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي» يعتمد صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء صرف الشريحة الأخيرة، واعتماد اكتمال البرنامج بنجاح كبير

وصوت المجلس التنفيذي للصندوق على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار.

وكان مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق أدرج مصر الأسبوع الماضي، على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة ومن ثم إتاحة الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.

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وفي مايو الماضي توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل «تسهيل الصندوق الممدد».

وبعد إقرار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة السادسة والأخيرة لقرض مصر والمقدرة بملياري دولار.

وقالت مصادر حكومية مطلعة للمصرى اليوم، ان قيمة الشريحة سيتم تحويلها إلى البنك المركزى المصرى، خلال ايام، تمهيدا لتحويلها إلى وزارة المالية بالجنيه لدعم وتعزيز الموازنة العامة للدولة.

وبذلك حصلت مصر على قيمة القرض كاملة ب ١٢ مليارولار، وسط تأكيدات بعد الحصول على برنامج قرض جديد، والاكتفاء باستمرار الدعم الفنى لمنظومة الضرائب والجمارك، والإصلاح الهيكلى للاقنصاد.