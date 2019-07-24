شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء حلمي بكر وجيرانه لسماع أقوالهم في التعدي على الموسيقار وخطف ابنته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت نيابة العجوزة في الجيزة، الأربعاء، تحريات أجهزة الأمن حول البلاغ المقدم من الموسيقار حلمي بكر، في واقعة التعدي عليه بالضرب والسحل على يد مجهولين، واقتحام شقته وسرقتها، واختطاف نجلته الصغيرة وتُدعى «ريهام».

وأمرت النيابة بإشراف المستشار جمال الجبلاوي، باستدعاء «بكر»، وشهود العيان وهم جيران صاحب البلاغ، إضافة لفحص كاميرات المراقبة بمحيط سكن المُلحن.

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وجاء ببلاغ الموسيقار أنه اتهم طليقه بتحريض بلطجية للتعدي عليه، وخطف ابنته، وأنه عقب التعدي عليه توجه للمستشفى ليخضع لعملية لمدة ساعة كاملة، وتم كتابة تقرير طبي وافٍ بالإصابات التي جرت له، وهي عبارة عن كدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسد.

وقال «بكر»، إن 5 بلطجية ضربوه بتحريض من طليقته التي لم يتوقع منها ما حدث، وظهرت عدوانيتهم في تحطيم أثاث الشقة، وكان اتفق معها على بقاء طفلتهما ريهام معه، مضيفًا أنه كان يدفع ما تطلبه زوجته السابقة من أموال.

وأشار إلى أنه ما حدث لابنته تسبب في تدمير نفسيتها، بسبب صراخها.