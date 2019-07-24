شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التأمين الصحي: القيادة السياسية مهتمة بتطوير المنظومة ورفع كفاءة التمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن هناك طفرة في مجال الصحة يلحظها المواطن في الشارع في ظل المبادرات الرئاسية واهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التأمين الصحي وأهمية التمريض في النهوض بالصحة العامة والعمل على التكامل بين القطاعات الصحية المختلفة لخدمة المريض، بالإضافة إلى أهمية إعداد كوادر علمية مؤهلة لديها كفاءة عالية في مجال مهنة التمريض لتلبية احتياجات الهيئة.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للتمريض بالهيئة العامة للتأمين الصحي والذي يعقد لأول مرة بمحافظة القليوبية تحت شعار «نحو رعاية متميزة لمرضي الأورام»، تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، وبحضور الدكتورة بثينة يوسف مدير عام الادارة العامة للتمريض، والدكتور جمال حجاج مدير فرع التامين بالقليوبية، ومقرر المؤتمر الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي ولفيف من مسئولي التمريض بمستشفيات التأمين الصحي على مستوي الجمهورية.

وكرمت رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على هامش زيارتها للمحافظة عددا من الممرضات والممرضين المتميزين بالمحافظات.