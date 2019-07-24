شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في الجزائر يعلق على واقعة رياض محرز في نهائي كأس الأمم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رد السفير المصري في الجزائر أيمن مشارفة، على واقعة رياض محرز خلال تسلم الميداليات بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتتويج بلاده بكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
وقال مشارفة لـ«النهار تي في»، إن رياض محرز كان يرغب في تسلم الكأس بسرعة، وأنه سلم على الكل بعد تسلمه الكأس، مشيرًا إلى أن «العملية كانت عفوية ولم تكن مقصودة، لكن مواقع التواصل الاجتماعي أعطتها أكثر مما تستحق».
وتابع أن «كرة القدم تبقى كرة القدم والرياضة تبقي في إطارها الرياضي».
وهنأ السفير عبر الشعب الجزائري على التتويج بالكأس، وقال إن «رفقاء محرز يستاهلون الكأس لأنهم أظهروا قدرات فنية ومهارية كبيرة».
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