شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يؤجل اتخاذ قرار ضد «الزمالك اليوم» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر تأجيل إصدار قرار بعقوبة ضد برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور، في ظل ورود شكاوى جديدة للمجلس للتحقيق فيها، تتهم البرنامج وخاصة رئيس الزمالك بالإساءة إليها.

وأوضحت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن المجلس تلقى شكويين جديدتين ضد البرنامج من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وهاني العتال نائب رئيس النادي الملغاه عضويته من قبل رئيس النادي يتهمان خلالها رئيس الزمالك بالإساءة إليهما.

وأكدت المصادر أن هيئة مكتب المجلس قررت إرجاء القرار لحين التحقيق في كافة الشكاوى التي تخص البرنامج للخروج بقرار دقيق.