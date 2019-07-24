شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حالتي بناء في سندبيس بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، الأربعاء، إيقاف 2 حالة بناء بالمخالفة بقطاع الوحدة المحلية بسندبيس بإجمالي مساحة 300 متر مربع تقريبًا، ومصادرة مواد البناء وتحرير محضر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تحت إشراف زايد محمد، رئيس الوحدة المحلية بسندبيس.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، بمحاربة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بكافة مدن وقرى المحافظة.