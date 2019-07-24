شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأضحي.. 500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعه الزقازيق نيابة عن مجلس الجامعة في إجتماعه اليوم بالتهنئه للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السابعة والستون لثورة يوليو المجيدة مؤكدا على أنها كانت نقطة فارقة في التاريخ المصرى الحديث وأولى الخطوات في طريق الحرية والديموقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في مصر

جانب من تكريمات رئيس جامعة الزقازيق

وقام رئيس الجامعه بتكريم كلا من عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعه لشؤن التعليم والطلاب والدكتور محمد بركه عميد كلية الصيدلة والدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة والدكتورة إيمان سعد زغلول عميد كلية التربية الرياضية بنات لبلوغهم السن القانونية



وقال الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة أن فترة رئاسة الدكتور خالد عبدالبارى للجامعه تعد من أهم الفترات في تاريخ الجامعة، وأضاف: دخلنا إدارة الجامعة كتفا بكتف وكان عدد الكليات ١٨ كلية ومعهدين ،وخلال فترة رئاسته أضيفت ثمانى كليات تمثل إحتياجات مجتمعية وإضافة حقيقية للجامعة كما تم إنجاز مستشفى الطوارئ ومبنى كلية طب الأسنان

ومن جانبه تحدث الدكتور محمد بركه عميد كلية الصيدلة نيابة عن اعضاء المجلس، موجها حديثه لرئيس الجامعة قائلا: «شرفنا بالعمل تحت قيادتكم وسعدنا بتوجه الجامعة المهنى والفنى وتفانيكم في العمل للارتقاء بالجامعة واتباع سياسة الباب المفتوح وأدائكم المتميز في إدارة مجلس الجامعة وقد كنتم بحق قدوة لكل أعضاء المجلس»

جانب من تكريمات رئيس جامعة الزقازيق

ثم تابع الدكتور خالد عبدالباري مناقشة جدول أعمال مجلس الجامعة، حيث وافق المجلس على صرف مكافأة قدرها 500 جنية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين وجميع العاملين بالكادر العام بالجامعة الدائمين والمنتدبين والعاملين بالوحدات المعاونة والتربية العسكرية وأفراد الأمن الاداري والعاملين بالمستشفبات الجامعية ،وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك .

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كما إعتمد المجلس نتائج دور مايو 2019 لمرحلة البكالريوس والليسانس لجميع كليات الجامعة واقر المجلس قبول طلاب الثانوية العامه القسم العلمى بشعبتي: «العلوم والرياضيات» ،الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات ببرنامج المعلوماتية الطبية بنظام الساعات المعتمدة على أن تكون الرسوم ٤٥٠ جنيه لكل ساعه معتمدة، إعتبارا من العالم الدراسي المقبل .

ووجه المجلس بسرعة إصدار الشهادات الأصلية للطلاب الماليزيين خريجى كلية الطب البشري بالجامعة بعد إعلان النتائج مباشرة حتى يتاح لهم التسجيل للعمل بوزارة الصحة الماليزية طبقا لتعليمات المجلس الطبى الماليزى. (MMC)

كما وافق المجلس على اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث باستبدال شهادة «التويفل» بدبلومتين في اللغة الفرنسية من المركز الثقافى الفرنسى لطلاب الماجستيروالدكتوراه بقسم اللغه الفرنسية بكليه الآداب. ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة بالجامعة وجامعة جرش بالأردن .

جانب من تكريمات رئيس جامعة الزقازيق

كما وافق مجلس الجامعة على ندب الدكتور هشام عنانى ندبا كليا إلى مستشفيات جامعة الزقازيق للقيام بأعمال المدير التنفيذى لحين تعين مديرا تنفيذيا جديدا ،ونقل الدكتور محمد عادل عبدالعزيز المدرس بكلية طب الاسنان بجامعة أسيوط إلى مثل وظيفتة بكلية طب الأسنان بالجامعة .

و وافق المجلس على زيادة إعتمادات الكليات والمعاهد الحديثة بالجامعة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ وهى كليات الاثار بصان الحجر،العلوم التطبيقية،التربية للطفولة المبكرة والمعهد الفنى للتمريض بفاقوس، وإنشاء أربعة وحدات رياضية لممارسة الرياضة بالجامعة

وقدم رئيس الجامعة العزاء لأسر كلا من الدكتور عبدالحميد حسن سالم الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور إبراهيم شكرى الأستاذ بكلية العلوم،ود. محمد والي الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتورة غاده عيسى المدرس بكلية التربية النوعية.