شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع الموجه 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر طحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية انه لا تهاون ولا تراجع عن ملاحقة المخالفين واستراد جميع املاك الدولة تطبيقا للقانون وعودة هيبة الدولة مؤكدا أن المحافظة مستمرة في إزالة كافة أشكال التعديات واسترداد حق الدولة وإحالة جميع المخالفين إلى المساءلة القانونية وعدم التسامح مع أي متعدٍ.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة مفاجئة لمتابعة حملات الازالة التي تشنها المحافظة لازالة التعديات على املاك الدولة وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها وعدد كبير من القيادات الامنية .

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إزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر طحلة ببنها

وأشار إلى أن هناك حملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة ضمن فعاليات الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الحملة تمكنت من إزالة 15 حالة مباني على أراضي أملاك دولة بمدينة بنها وعدد 22 حالة بالخانكة بمنطقة عرب العليقات ومنقطه ارض جمعية النصر، مشيرًا إلى أن الحملات المكبرة منتشرة بجميع مدن المحافظة لإسترداد أملاك الدولة وتنفيذا للقانون وحرصا على هيبة الدولة وحفاظا على أجيالنا القادمة.

إزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر طحلة ببنها

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة مؤكدا على التأكد من سلامة معدات الهدم وصيانة أي معدة بها عطل قبل بداية الموجة حتى تتم الإزالات في أسرع وقت ممكن، محذرًا أن كل رئيس مدينة أو قرية سيتم تقييمه بعد انتهاء الموجة ومحاسبة كل من يتخاذل عن عمله في تنفيذ قرارات الدولة في أسرع وقت ممكن.