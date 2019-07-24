شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أوائل الثانوية العامة والأزهرية، الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، معربًا عن سعادته بتكريم المتفوقين من الطلبة والطالبات من أبناء المحافظة، وعددهم 6 من ضمن أوائل الجمهورية، منهم 3 من أوائل الثانوية العامة ومثلهم بالثانوية الأزهرية.

حضر التكريم الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، والدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ عبدالفتاح البسطراوى، رئيس منطقة البحيرة الأزهرية، بالإضافة إلى أُسر الطلبة المكرمين.

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وقدّم المحافظ شهادات تقدير وبمبالغ مالية للطلبة المتفوقين لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق وليكونوا قدوة حسنة ونموذج مشرف لأقرانهم من الطلبة والطالبات بالمحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية ومواصلة التفوق لخدمة وطنهم ومحافظتهم في كافة المجالات.

كما كرم المحافظ أوائل الثانوية العامة الطلاب أحمد سامح السيد فرج، من مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بأبوحمص الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٩.٥ علمي علوم، ونور منصور سعد على، من مدرسة حوش عيسى الثانوية بنين الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٩.٥ علمي علوم، وهدير علاء محمد أبوعجور، من مدرسة دمنهور الثانوية بنات الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٩.٥ علمي علوم.

كما قام بتكريم أوائل الثانوية الأزهرية وهم: محمد فايز حسين عبداللطيف، الأول على القسم العلمى بمعهد إيتاي البارود بمجموع ٩٩.٢٪، وأحمد سلامة عبدالموجود عبدالمقصود، الأول على القسم الأدبى بمعهد نصر الله بمجموع.٩٧.٦٪ والرابع على مستوى الجمهورية، وأمير محمد طه البرعى، الأول على قسم الأدبى مكفوفين بمعهد إيتاي البارود بمجموع ٧٢.٣٪.

وأكد «المحافظ» للمُكرمين أنهم نماذج مشرفة للمحافظة أدخلت الفرحة على قلوب أسرهم وذويهم، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة وتتويجًا لدورهم المهمّ في الدفع بأبنائهم نحو التفوق، مؤكدًا فخره وإعتزازه بأبنائه الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، وما بذلوه في سبيل توفير جميع سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.