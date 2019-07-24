شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: لا تهاون أو تراجع عن ملاحقة المخالفين واستراد جميع أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم، مرزوق محافظ القليوبية، أنه لا تهاون ولا تراجع عن ملاحقة المخالفين واستراد جميع املاك الدولة تطبيقا للقانون وعودة هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة كافة أشكال التعديات واسترداد حق الدولة وإحالة جميع المخالفين إلى المساءلة القانونية وعدم التسامح مع أي متعدٍ.

جاء ذلك خلال قيامه بجولة مفاجئة لمتابعة حملات الازالة التي تشنتها المحافظة لازالة التعديات على املاك الدولة وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها وعدد كبير من القيادات الأمنية.

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وأشار إلى أن هناك حملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة ضمن فعاليات الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الحملة تمكنت من إزالة 15 حالة مباني على أراضي أملاك دولة بمدينة بنها وعدد 22 حالة بالخانكة بمنطقة عرب العليقات ومنطقة أرض جمعية النصر، مشيرًا إلى أن الحملات المكبرة منتشرة بجميع مدن المحافظة لاسترداد أملاك الدولة وتنفيذا للقانون وحرصا على هيبة الدولة وحفاظا على أجيالنا القادمة.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات، أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة، كما شدّد على التأكد من سلامة معدات الهدم وصيانة أي معدة بها عطل قبل بداية الموجة حتى تتم الإزالات في أسرع وقت ممكن، محذرا أن كل رئيس مدينة أو قرية سيتم تقييمه بعد انتهاء الموجة ومحاسبة كل من يتخاذل عن عمله في تنفيذ قرارات الدولة في أسرع وقت ممكن.