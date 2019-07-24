شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. القضاء الإداري يرفض استشكال وزير الصناعة لعودة رسوم البيلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت اليوم الاربعاء محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار منير غطاس، برفض جميع الاستشكالات البالغ عددها ٢٤ استشكالا والتي تقدمت بها وزارة الصناعة وشركة الدلتا للصلب وبشاي للصلب لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم وقاية على خام البليت وتضمن حكم المحكمة تغريم المستشكل بصفته مبلغ ٨٠٠ جنيه والزمتهما بالمصروفات.

وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت يوم السبت الماضي بـ٨ طعون ضد حكم المحكمة الصادر بوقف بتاريخ ٤ قرار وزير الصناعة رقم ٣٤٦، ولحقتها شركة الدلتا وبشاي بتقديم ١٦ استشكالا.

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وجاء في منطوق الحكم ان جميع الاستشكالات التي تقدم بها المستشكل لا تصلح لقبولها نظرا لعدم تعلقها باجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الأشكال ومن ثم يتم رفض جميع الاستشكالات.

كان أصحاب مصانع حديد الدرفلة تقدموا بمذكرة إلى مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ،إلا ان الحكم لم ينفذ حتى الآن.

يذكر أن المحكمة أسست حكمها الصادر في ٤ يوليو على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.

وجزء في «الحيثيات»، أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى الرد عليها إلا بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إلغاؤه وهو ما يخالف نص المادة رقم ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨.