دفن جثة طفلة لقيت مصرعها داخل حمام سباحة بأحد نوادي 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: صرحت النيابة العامة برئاسة المستشار مدحت مكي المحامي العام لنيابات أكتوبر، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها داخل أحد حمامات السباحة بأحد النوادي بمدينة 6 أكتوبر. تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طفلة داخل حمام سباحة بأحد النوادي بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور شكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة. وكشفت التحريات التي أجريت بقيادة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن الطفلة لقت مصرعها غرقا أثناء لهوها برفقة شقيقها الذي تم انقاذه، وأن الواقعة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية. حرر المقدم إسلام مهداوي رئيس مباحث قسم أول اكتوبر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات واتخذت قرارها المُتقدم.

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