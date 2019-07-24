بـ 7 دول عربية وأجنبية.. مصريون يشيدون بمأموريات استخراج بطاقات الرقم القومي - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوضح أبرز مجهودات قطاع الأحوال المدنية لإنهاء إجراءات استخراج بطاقات رقم قومي لـ 6709 من أبناء الجالية المصرية خلال فترة عمل المأموريات.

وكانت أرسلت الوزارة 9 مأموريات قانونية وفنية لتصوير واستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المقيمين بـ 7 دول، وهي: الإمارات، الأردن، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، السعودية، الكويت”، خلال شهري يونيو ويوليو 2019.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل مع المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لاستخراج بطاقات الرقم القومي.

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وانتقل وفد قطاع الأحوال المدنية بمأمورية مدينة الرياض بالسعودية، بالانتقال لإصدار بطاقتي لمواطنين يتلقيان العلاج بإحدى المستشفيات نظرًا لأن حالتهما الصحية تمنعهم من الانتقال لمقر المأمورية.

وأكدت الوزارة، أن أبناء الجالية المصرية أشادوا بما قدموه من تعاون تام لأداء المهام المطلوبة وسرعة ودقة إنجاز المعاملات، رغم تزايد أعداد المواطنين المترددين على القنصليات لطلب استخراج بطاقات الرقم القومي.