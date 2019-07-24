"مكبس يدوي لمضاعفة الكمية".. تفاصيل ضبط عصابة تصنيع المخدرات بالإسكندرية- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يوضح أبرز مجهودات رجال الأمن خلال إحباط محاولة تصنيع وتدوير نصف طن من مخدر الحشيش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها وضبط مروجيها، وكذا إحباط محاولات التصنيع وإعادة التدوير لمخدر الحشيش والتي تلجأ إليها العناصر الإجرامية نظراً لنجاح أجهزة المكافحة في حجب كميات كبيرة من محاولات الجلب والتهريب .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش مُستخدمين في ذلك مكبس يدوي لمضاعفة كمياته .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مسكنهما وأمكن ضبط أحدهما بالمكان المعد لذلك الغرض بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وقد أسفرت عمليات التفيش عن ضبط ما يلي :-

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عدد (4500) أربعة آلاف وخمسمائة طربة لمخدر الحشيش، وقد بلغ إجمالي ما تم ضبط من مخدر الحشيش حوالى (500) خمسمائة كيلو جرام، مكبس يدوى بمشتملاته، عدد (5) قوالب حديدية "اسطمبات"، هاتف محمول، مبلغ مالي، ميزان .

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بما أكدته التحريات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.