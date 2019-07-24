الموسيقار العالمي "ياني" يصل القاهرة لإحياء حفله بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، الموسيقار العالمي "ياني"، استعدادا لإحياء حفله الثاني بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وذلك يوم الجمعة المقبل .

وأنهى فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران، إجراءات وصوله على الطائرة المصرية القادمة من بيروت.

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ومن المقرر أن يقدم ياني خلال الحفل المنتظر أشهر مقطوعاته الموسيقية التي تتنوع بين القديم والحديث، منها "Thirst for Life"،"Our Days"،"Can’t Wait"، و"What You Get"، وغيرها.

يذكر أن الحفل الأول الذي قدمه ياني في مصر كان في 30 أكتوبر عام 2015، تحت سفح الأهرامات وسط أجواء أسطورية حضارية أدهشته، وحضر الحفل عدد كبير من رجال الفن والإعلام.

ويصنف ياني من بين أشهر موسيقي العالم وهو المولود في 1954 بمدينة كالاماتا اليونانية. بدأ بالعزف على آلة البيانو وهو في سن السادسة رافضا أخذ أي دروس في العزف ثم سافر للدراسة في الولايات المتحدة وبعد تخرجه انطلق في تأليف موسيقاه الخاصة وأصدر أول ألبوم شخصي في 1980.