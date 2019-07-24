"اسأل الرئيس".. فتح باب تلقي الأسئلة لمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع "فيسبوك"، الأربعاء، فتح باب تلقي أسئلة المصريين في جلسة "اسأل الرئيس" التي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 30 و31 يوليو الجاري.

ووضعت الصفحة شعار "الشباب يسأل والرئيس يُجيب" في إطار التقليد الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2015 خلال المؤتمر الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ .

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لتسجيل سؤال للرئيس اضغط هنا..

يذكر أن الصفحة الرسمية للمؤتمر قد أعلنت خلال أول الأسبوع الجاري، فتح باب التسجيل للشباب الراغبين لحضور المؤتمر وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي.