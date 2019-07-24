مصر | المشدد 15 سنة لصاحب مخبز قتل مواطن عمدًا بالجيزة

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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم مجدى يوسف صاحب مخبز، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل مواطن عمداً بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار.

ووجهت النيابة للمتهم مجدى يوسف، صاحب مخبز، تهمة قتل " عيد كامل" عمداً وذلك بأن نشبت مشاجرة بين المتهم ونجل المتوفى، على أثرها انتقل المتوفى لمكان الحادث لاستطلاع الأمر، وما أن ظفر به المتهم حتى أطلق صوبع عياراً نارياً، من سلاحه النارى الذى كان محرزه "فرد خرطوش" قاصداً قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.

كما وجهت النيابة للمتهم، تهمة الشروع فى قتل كلاً من " محمود عيد، وهشام حنفى" عمداً وذلك عقب حدوث المشاجرة ومحاولة إسعاف المجنى عليه، بأن أطلق عليهم اعيرة نارية، وقد خابت جريمته بتدارك المجنى عليمها بالعلاج، وحيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.