مصر | حلمي بكر لـ"الخليج 365": "بلطجية طليقتي اطفأوا السيجار في ذراعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي بكر لـ"الخليج 365": "بلطجية طليقتي اطفأوا السيجار في ذراعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الموسيقار حلمي بكر، بأنه فوجئ اليوم باقتحام بلطجية على شقته بالمهندسين، من قبل طليقته سماح عبد الرحمن القرشي وآخرين، مضيفًا أنهم قاموا بتكسير أثاث الشقة، وبعثرة محتوياتها، مضيفًا أنه لم تكن المرة الأولى لذلك، وقامت بفعل ذلك منذ حوالي 10 أيام، فيما حررت محضر، والنيابة لم تستدعى أحد إلى الآن.

وأضاف الموسيقار "بكر" لـ"الخليج 365"، أنه أصيب بكدمات مضاعفة في الكتف وحرق سيجار في الذراع وتجلطات بالرجلين، فيما ذهبت إلى المستشفى للإسعافات اللازمة واستلمت تقرير بالإصابات لتقديمه في النيابة.

وقال "بكر، إن طليقته "سماح" منذ طلاقنا منذ عامين وهي تتسبب في إزعاجي بسبب حضانة نجلتنا "ريهام"، مضيفًا أنه كان على إتفاق معها بحضانة ابنتهم، مؤكدا: "أن ابنتي كل حياتي".

وأوضح، أنه حرر محضرًا في قسم العجوزة برقم 19715، مثبتًا فيه كل ما حدث، بجانب شهود العيان في المنطقة الذين قاموا بالوقف بجانبي في الحادث الذي تعرض له من قبيل طليقته، مضيفًا أنه أثبت في المحضر التقارير الطبية التي كشفت عن تعرضه لإصابات بالغة على حد وصفه.