مصر | "نصف مليون جنيه".. حبس 3 ملاك مخابز لتلاعبهم بأموال الدعم بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نصف مليون جنيه".. حبس 3 ملاك مخابز لتلاعبهم بأموال الدعم بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، بحبس ٣ أصحاب مخابز استولوا على ٥٦٥ ألف جنيه من أموال دعم المواطنين بمنطقة المرج ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة من ضبط 3 من مسئولى المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج لتلاعبهم وتجاوزهم نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهم في كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها في السوق السوداء، واستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ وقدره 565 ألف جنيه.

وجاء ذلك وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.