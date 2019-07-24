أخبار مصر | لأول مرة.. الأوقاف: المنيا حققت 500 صك في لحوم الأضاحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. الأوقاف: المنيا حققت 500 صك في لحوم الأضاحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية (23.715.000) جنيه، كما تم توصيل ما يزيد على 20 صكًّا عن طريق خدمة توصيل الصكوك للمنازل في ثاني أيام تطبيق خدمة توصيل الصكوك للمنازل .

وأشارت الأوقاف في بيان لها، إلى أن مديرية أوقاف المنيا حققت الـ (500) صك لأول مرة في تاريخ المشروع .

وقررت الوزارة، صرف مكافأة قدرها خمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بالمديرية من الموارد الذاتية للوزارة ، مؤكدة أنها لا علاقة لها على بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.