أخبار مصر | مصطفى مدبولي يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عجلان وإخوانه" السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى مدبولي يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عجلان وإخوانه" السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رجل الأعمال السعودى محمد عجلان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عجلان وإخوانه" السعودية، وذلك في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال اللقاء، أشار عجلان إلى أن المجموعة تعتزم إنشاء مصنع نسيج وملابس مدينة قفط بمحافظة قنا، خاصة أن لديها حاليا مصنعا في الصين، وطلب تخصيص الأرض، مع إعطاء محفزات للبدء فى المشروع، مشيرا إلى أن المصنع سيوفر 12 ألف فرصة عمل، وستعمل المجموعة على نقل خبراتها في الصين إلى مصر، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيشرف على العمل في هذا المصنع بعض خبراء المجموعة من الصينيين، كما أنه سيتم تدريب العمالة المصرية الموجودة.

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كما طلب رجل الأعمال محمد عجلان الحصول على مساحة من الأراضي على طريق الفيوم الصحراوي؛ لإقامة مدينة متكاملة صناعية وسكنية، وذلك بالتعاون مع المستثمرين الصينيين والمطوّرين الصناعيين والعقاريين المصريين.

وكلّف رئيس الوزراء بإعداد دراسة جدوى متكاملة عن هذه المشروعات، والملاءة المالية الخاصة بالمشروعات، مؤكداً أننا نُرحب بأي مستثمر سيعمل على نقل استثماراته من الخارج لضخها في قطاعات الاقتصاد المصري.

كما أشار عجلان إلى أن مجموعته ستتقدم بطلب آخر لإنشاء مجمع صناعي للمادة الأولية للألومنيوم، ومعه دراسة مبدئية عن المشروع وجدواه، والمطالب التي ستُقدّم للحكومة، كي يتم تنفيذه وفق الدراسة المقترحة.