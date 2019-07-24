أخبار مصر | 'الصحفيين' تُنهى إجراءاتها مع السفارة السعودية لإصدار تأشيرات الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تُنهى إجراءاتها مع السفارة السعودية لإصدار تأشيرات الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لحنة الحج والعمرة، بأن النقابة قد نجحت في إنهاء الإجراءات التي تقوم بها النقابة مع السفارة السعودية، لإصدار تأشيرات الحج الفردي، التي حصلت عليها النقابة لهذ العام؛ حيث وافقت السفارة على الكشف الذي تقدمت به النقابة بأسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات.

وأشار "الزناتي" إلى ضرورة توجه الزملاء الفائزين اليوم الأربعاء، لسداد قيمة خدمات المطوف، وقدرها ٢٥٠٠ ريال تدفع بالجنيه المصري، وذلك في مقر شركة طيران ناس فى شارع ابن كثير - بجوار السفارة السعودية، حتى يتم إصدار التأشيرات بعدها على الفور.