أخبار مصر | إصابة الكاتب الصحفي عبدالله السناوي بوعكة صحية ونقله للرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة الكاتب الصحفي عبدالله السناوي بوعكة صحية ونقله للرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب الكاتب الصحفي الكبير عبد الله السناوي بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى "الرعاية المركزة" بإحدى المستشفيات الخاصة.

ونقل السناوي إلى "العناية المركزة" صباح الاثنين، بعد إصابته بمضاعفة مرض السكر.

والسناوي من أهم الكتاب والمحللين السياسيين في مصر والوطن العربي، ترأس تحرير جريدة "العربي" الناصري من مايو 2000 إلى 2011، عمل مديرا لتحرير مجلة الموقف العربي ثم جريدة صوت العرب في الثمانينيات، ثم انضم إلى جريدة الأهالي.

كتب لجريدة "الخليج" الإماراتية مقالا أسبوعيا لأكثر من عشرين عاما متصلة، ونشرت له مقالات في صحيفة "الراية" القطرية"، و"الشرق الاوسط" اللندنية، و "الجريدة" الكويتية، وحظي مقاله في جريدة "الشروق" بشعبية بالغة على مدار 9 سنوات.

أهم كتبه "يوميات جمال عبد الناصر في حرب فلسطين و"أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز"، وتحت الطبع "كعب أخيل.. إرث جمال عبد الناصر".