أخبار مصر | "السيسي" يجتمع بـ"الفار" ومديري الشركات الاستشارية بالعاصمة الإدارية الجديدة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يجتمع بـ"الفار" ومديري الشركات الاستشارية بالعاصمة الإدارية الجديدة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس صباح اليوم باللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من السادة مديرين الشركات الاستشارية الهندسية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، وفِي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى، فضلاً عن مشروعات الطرق والمحاور علي مستوي المحافظات في إطار شبكة الطرق القومية.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، مع الالتزام التام بأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، لتشكل تلك المدن الجديدة مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات المتطورة وتوفر سبل الحياة الكريمة للمواطنيين لتعكس الوجه الحضاري لمصر في سياق النقلة النوعية التنموية التي تشهدها الدولة حالياً.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة وما يتضمنه من منشآت بما في ذلك منطقة الوزارات وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومسجد مصر، بالإضافة إلى متابعة مشروع تطوير محاور وطرق أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر.