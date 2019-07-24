شكرا لقرائتكم خبر عن خطف بندقية مجند وأصاب 4 أشخاص.. مضطرب نفسيا يطلق النار عشوائيا بموقف أحمد حلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية في موقف أحمد حلمي، الأربعاء، وكشفت التحريات وأقوال الشهود إن شخصا مهتز نفسيا اختطف بندقية آلية من فرد شرطة بموقف أحمد حلمي، وأطلق الرصاص بشكل عشوائي محدثا الإصابات.

Advertisements

وكشفت التحريات أن أحد أفراد الشرطة أطلق عيارا ناريا على المواطنين محدثا إصابتهم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بإصابة عدد من المواطنين، على يد مهتز نفسيًا .

وأوضح البلاغ أن المتهم اختطف بندقية آلية من أحد المجندين الموجودين في المكان للتامين، وأطلق النار على المواطنين بشكل عشوائي.