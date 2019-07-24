شكرا لقرائتكم خبر عن خطف بندقية مجند وأصاب 4 أشخاص.. مضطرب نفسيا يطلق النار عشوائيا بموقف أحمد حلمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية في موقف أحمد حلمي، الأربعاء، وكشفت التحريات وأقوال الشهود إن شخصا مهتز نفسيا اختطف بندقية آلية من فرد شرطة بموقف أحمد حلمي، وأطلق الرصاص بشكل عشوائي محدثا الإصابات.
وكشفت التحريات أن أحد أفراد الشرطة أطلق عيارا ناريا على المواطنين محدثا إصابتهم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بإصابة عدد من المواطنين، على يد مهتز نفسيًا .
وأوضح البلاغ أن المتهم اختطف بندقية آلية من أحد المجندين الموجودين في المكان للتامين، وأطلق النار على المواطنين بشكل عشوائي.
كانت هذه تفاصيل خبر خطف بندقية مجند وأصاب 4 أشخاص.. مضطرب نفسيا يطلق النار عشوائيا بموقف أحمد حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.