شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الله السناوي بوعكة صحية ونقله للعناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، أن الكاتب الصحفي عبدالله السناوي أصيب بوعكة صحية نقل على اثرها للعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين.

وقال قلاش في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن السناوي كان يعاني من مرض السكري وأصيب بنزلة معوية ما تسبب في حدوث حموضة في الدم بما استوجب نقله على الفور للرعاية المركزة.

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وأكد قلاش أن حالة السناوي تحسنت في الوقت الحالي وأصبحت مطمئنة إلى حد كبير.

ويعتبر السناوي من أهم الكتاب والمحللين السياسيين في مصر والوطن العربي، ترأس تحرير جريدة «العربي» الناصري من مايو 2000 إلى 2011، عمل مديرا لتحرير مجلة الموقف العربي ثم جريدة صوت العرب في الثمانينيات، ثم انضم إلى جريدة الأهالي.

كما كتب لجريدة «الخليج» الإماراتية مقالا أسبوعيا لأكثر من عشرين عاما متصلة، ونشرت له مقالات في صحيفة «الراية» القطرية«، و»الشرق الاوسط«اللندنية، و»الجريدة«الكويتية، وحظي مقاله في جريدة»الشروق«بشعبية بالغة على مدار 9 سنوات.

ويعتبر أهم ما كتبه «يوميات جمال عبدالناصر في حرب فلسطين و»أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز«، وتحت الطبع»كعب أخيل.. إرث جمال عبدالناصر«.