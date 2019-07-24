شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مشروع الاسكان الاقتصادي في الخانكة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية مشروع صوامع الغلال ومشروع الاسكان الاقتصادي 113 عمارة بالخانكة تمهيدا لافتتاحهم من قبل رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والاستاذ طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع صوامع الغلال والتي تم الانتهاء من جميع الاعمال الانشائية لها وتم تشغيلها تجريبيا وتم استقبال غلال القمح للموسم الماضي.

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واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بالمشروع والتي تدار باحدث تكنولوجيا تنقية الاقماح والحفاظ عليها عن طريق غرفة مركزية تتحكم في المشروع بالكامل حيث تقضي الصوامع على الشون الترابية التي تكاد تهدر نسبة تصل لنصف الكمية من الأقماح على مدار العام.

جدير بالذكر فان المشروع يتكون من 18 صومعة لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الصومعة الواحدة 5000 طن قمح.

كما تفقد محافظ القليوبية مشروع ١١٣ عمارة للوقوف على اخر تطورات العمل الانشائية والانتهاء من اعمال رصف الطرق الداخلية بالمشروع تمهيدا لتسليمها للمواطنين خلال ايام.

وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة على سرعة اطلاق الكهرباء بالمشروع وتذليل أي عقبات تعترض تسليم المشروع كما اطمئن المحافظ على التشطيبات والدهانات ومطابقتها للمواصفات مطالبا الحفاظ على الشقق السكنية لحين تسلميها للمواطنين.

كما أعطى المحافظ تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من الخطة الزمنية لرصف الشوارع التي تؤدي إلى هذه المشاريع القومية وازالة أي معوقات .