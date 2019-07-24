شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توافق على دخول طلاب دبلوم البترول لامتحان الدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على دخول طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي، بقسم بترول في مدرسة صالح عوض الله بمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، نظام خمس سنوات امتحانات المواد التخصصية، والبالغ عددها ٨ مواد بالدور الثاني، بعد رسوب جميع الطلاب وعددهم 31، في امتحانات الدور الأول، وتم حجب نتائجهم بسبب الغش الجماعي.

وأكدت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه صدر قرارا من وزارة التربية والتعليم، بتأدية عدد 31 طالبا الامتحانات في المواد التخصصية اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل بمدرسة الميناء الإعدادية المشتركة بالدرجة الفعلية مع عدم إعادة امتحان العملي والحصول على درجة الدور الأول.

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كان أولياء أمور طلاب مدرسة «صالح عوض الله» الفنية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، قدموا بلاغا للنائب العام يختصمون فيه وزارة التربية والتعليم، ولإثبات عدم استلام النتائج، لأبنائهم، وذلك عقب إعلان النتيجة برسوب جميع الطلاب.

كانت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تلقت إخطارا من وزارة التربية والتعليم بخصوص القضية رقم 2866 لسنة 2019 الذي يفيد برسوب 31 طالبا في الصف الخامس لمدرسة صالح عوض الله بمدينة رأس غارب ولا يحق لهم دخول الدور الثاني واعتبار العام الحالي ضمن مرات الرسوب.

وسادت حالة من الغضب والحزن بين طلاب التعليم المزدوج لمدرسة «صالح عوض الله الفنية للبترول نظام الخمس سنوات» بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وذلك عقب إعلان نتائج الامتحانات، والتي أسفرت عن رسوب جميع طلاب القسم وعددهم 31 طالبا.