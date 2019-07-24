شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أئمة بريطانيا خلال لقاء «عباس»: الأزهر الضامن الوحيد للسلام المجتمعي في الغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الأربعاء، وفدًا من أئمة بريطانيا المتدربين في الأزهر الشريف، يترأسهم الشيخ بختيار بيرزاده، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بريطانيا.

قال وكيل الأزهر إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يولي اهتمامًا كبيرًا بالأئمة والخطباء خاصة في الغرب، ويحرص على تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا سفراء سلام للأزهر في أوروبا والعالم، من خلال نشر قيم السلام والتعايش والوسطية، وتشجيع المسلمين على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم.

من جانبهم، قدم أئمة بريطانيا الشكر للأزهر الشريف ولشيخ الأزهر على رعايته لهم، موضحين أن بريطانيا بها عدد كبير من المساجد التي تسهم في توجيه فكر الشباب المسلم، لذلك فإن منابر المساجد البريطانية بحاجة إلى منهج الأزهر، لأنه الضامن الوحيد للسلام المجتمعي في الغرب.