شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: إفريقيا باتت إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور عبدالعال، أن إفريقيا تمثل عمقا استراتيجيا لمصر لا يمكن الاستغناء عنه، وأن الدائرة الإفريقية باتت إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور على عبدالعال اليوم /الأربعاء/ في كيجالي مع رئيسة مجلس النواب الرواندي موكاباليسا دوناتيل.

وأضاف عبدالعال أن مصر تنظر إلى نهر النيل كمصدر للتعاون والرخاء لجميع دول حوض النيل، ولا يجب أن يكون مصدراً للتنافس والصراع، مضيفا أن هناك إمكانيات كبيرة لدى جميع دول الحوض، تستطيع من خلالها أن تحقق ما تصبو إليه من تعاون، ليس فقط في مجال المياه، ولكن في مجالات أخرى حيوية تشمل الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم.

واستمع رئيس مجلس النواب والوفد المرافق إلى شرح موجز من رئيسة البرلمان الرواندي، حول المعاناة الصعبة التي عاشها الشعب الرواندي قبل 25 عاما بسبب المذابح الدموية التي شهدتها البلاد في هذه الفترة، وكيف أن الدولة تمكنت من تجاوز تلك المحنة، وشرعت في مرحلة جديدة من بناء رواندا وفق خطة متكاملة تقوم على العديد من الأركان، يأتي في مقدمتها تفعيل العمل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وتبني برنامج قوي لمكافحة الفساد، والرقابة والإشراف على عمل مؤسسات الدولة كافة.

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ومن جانبه، أشاد الدكتور على عبدالعال بالتجربة الرواندية المتطورة، والتي لمس بعض جوانبها بنفسه منذ بدء زيارته إلى كيجالي، مثنيا على جهود الحكومة والشعب الرواندي في تقديمه نموذج مشرف للإصرار والتحدي في تجاوز المحنة التي عاشتها البلاد.

وأشاد بشكل خاص بتجربتهم في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنها كانت إحدى النماذج المتقدمة التي تم التعرف عليها من خلال مشاركتهم في منتدى مكافحة الفساد في إفريقيا الذي عُقد بشرم الشيخ مؤخراً.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الدكتور على عبدالعال، أن العلاقات بين مصر ورواندا شهدت تطورات إيجابية ملحوظة في الفترة الأخيرة، وأن مصر تسعى للبناء عليها على كافة المستويات، وخاصة على المستوى البرلماني، لاسيما بعد إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية مع الجانب الرواندي، والتي سيكون لها دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وأكد أن الدولتين يجب أن يبذلا جهوداً أكبر من أجل تعزيز التبادل التجاري القائم من أجل تعظيم المكاسب المشتركة لكلا الشعبين، وأوضح أن الفرصة أمام ذلك كبيرة بحكم عضوية البلدين في اتفاق الكوميسا.

ومن جانبها، أشارت رئيسة مجلس النواب الرواندي إلى حرص بلادها على تطوير علاقاتها بمصر في جميع المجالات، وحرصها الشخصي على تعزيز العلاقات مع مجلس النواب، باعتباره من أعرق وأقدم البرلمانات في القارة الأفريقية، وهو ما يضفي أهمية كبيرة على تبادل الخبرات البرلمانية مع مصر.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل رئاسته الحالية للاتحاد الإفريقي، معربة عن حرص بلادها الشديد على التنسيق القائم مع مصر في إطار «ترويكا» رئاسة الاتحاد، باعتبار أن رواندا كانت الرئيسة السابقة