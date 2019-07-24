شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن القوائم المبدئية لـ«الأطباء»: 21 مرشحًا على النقيب بعد نظر الطعون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، القائمة المبدئية للمرشحين.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هناك 21 مرشح على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 48 مرشح لعضوية النقابة العامة فوق السن، و30 تحت السن، مؤكدا أن اللجنة تلقت 5 طعون على ترشح بعض الأعضاء ولم تقبل سوي الطعن المقدم ضد المرشح على مقعد عضوية وسط الدلتا إبراهيم الدهشوري.

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وأضاف عبدالحميد: «عدد الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على منصب النقيب 21 مرشح، بعد الفصل في الطعون المقدمة، وشملت قائمة المرشحين على مقعد الأسماء من: الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة العامة، والدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، والدكتورة منى مينا، عضو المجلس، والدكتور محمد سلامة، عضو المجلس، والدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، والدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد رؤوف، والدكتور على كامل، والدكتور هشام فتحي، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور محمد شوكت، والدكتور محمود إبراهيم، والدكتور ابو المجد حمزة، والدكتور معتصم بالله حمزة، والدكتور أيمن عبدالحميد سالم، والدكتور محسن عماد، والدكتور صلاح سالم، والدكتور جمال شعبان، والدكتور أحمد شوشة، والدكتور هاني همام».

ويخوض السباق الانتخابي على مقاعد العضوية فوق السن ده 48 مرشحا من بينهم: الدكتور رشوان شعبان، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور على كامل، والدكتور سعدة فرغلى، والدكتور علاء الدين المهدى، والدكتورة شيماء سعيد، والدكتور خالد مرتجى، والدكتور جرجس رؤوف، والدكتورة سلوى كمال حنفي، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور مجدي ناثان، والدكتور مجدي طلعت، والدكتور علاء الدين الغمراوي، والدكتورة هيامي زكريا، ووائل رفعت، ويحيي الجوهري، وأحمد حمزة، وأحمد فوزي، وفريد وجدي، ومحمد سالم، وخالد إبراهيم، وإبراهيم الدسوقي، وأحمد بكر، وياسر قشطة، وأبوالمجد الهواري، وأحمد سعيد، وحسام الزمبيلي، وعبدالحكيم عيسي، وجيهان يوسف، وايمن سالم، ومحمد حنفي، وأشرف شفيع، وجميل عبيد، وخالد سمير، وتامر وحيد، وحيضر سلطان، ومها فريد، وعماد سلطان، ومحسن جورج، ومحمد إيهاب الجوهري، وعلاء أبوخضرة، وشيرين غالب، وأسامة عبدالمنعم، وعلا عسكر، وايهاب عبدالعزيز، ومها جعفر، ومصطفي هارون، وهاني فتحي.

وترشح على مستوى أقل من ١٥ عامًا، 30 مرشح، كما ضمت قائمة عضوية النقابة 48 مرشحا على مستوى المناطق منهم: الدكتورة منى مينا، والدكتورة شيماء عرفة، والدكتور محمد صفوت، والدكتورة صفاء الحسيني، ومجدي طلعت، ومنير بشارة، وخالد سلطان، عن منطقة القاهرة فوق السن، وعلى مستوى شرق الدلتا ترشح الدكتور حلمي السويدي، وأحمد زهران، ووائل الشرقاوي، ومحسن بدران، مجدي حسين، تحت السن، وعلي مستوي وسط الدلتا تحت السن تقدم مجدي الخياط، وخالد سليم، ومحمد الأكشر، فيما تقدم محمد سلطان على مستوي تحت السن بمنطقة غرب الدلتا، على مستوى شمال الصعيد كل من: الدكتور حمدي النبوى، والدكتور سيد الطويل، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور طارق الخولى، والدكتور أحمد فتحى فضل، والدكتور إيهاب نبيه، والدكتور نادي صالح، والدكتورة أمنيه إبراهيم، فوق السن، وترشح كل من عمرو أحمد عثمان، ومحمد صادق، وأحمد سعيد، وايمان على، على مستوي جنوب الصعيد تحت السن.