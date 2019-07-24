شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يطلق قوافل نور حياة في المنوفية والغربية غدًا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق صندوق تحيا مصر، صباح غد الخميس، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار في محافظتي المنوفية والغربية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل ٨ محافظات أخرى وهي الشرقية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، والدقهلية والجيزة.

وتجري القوافل على مدار يومي الخميس، والجمعة، الكشف الطبي على العيون للحالات الأكثر احتياجاً في مركز شباب حي قبلي بمركز شبين الكوم، في محافظة المنوفية، ومركز شباب سمباط بمحافظة الغربية، فضلاً عن استمرار عمل القوافل في محافظة الجيزة بمركز شباب إمبابة، والوحدة المحلية لقرية بني أحمد بمحافظة المنيا.

وتستقبل القافلة الواحدة نور حياة نحو ألف مواطن على مدار اليومين لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجاناً، من داخل القافلة فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة.

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من جانبه، قال المدير المالي والإداري للصندوق والقائم بأعمال المدير التنفيذي، تامر عبدالفتاح، إن قوافل المبادرة الرئاسية ستستمر في عملها للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وإجراء العمليات الجراحية للكبار بالمحافظات العشرة، مشيراً إلى أنه سيتم بدء العمل بمحافظة القليوبية خلال شهر أغسطس القادم، ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تعمل بها المرحلة الأولى من المبادرة إلى 11 محافظة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن، وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجاناً خلال العام الجاري، فضلاً عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في 5 محافظات هي الشرقية والإسكندرية والمنيا وقنا والأقصر، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجاناً.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.