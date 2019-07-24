شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: رصيد القمح يكفي لمدة تزيد عن 4 أشهر.. والسكر 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رصيد القمح يكفى لمدة تزيد عن 4 أشهر، والسكر يكفى لمدة تزيد عن 7 أشهر.

وأضاف المصيلحي، خلال تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء بالمعلمين الجديدة، الأربعاء، أن مصر لديها رصيد كافي من كافة السلع الغذائية الأساسية، وزيت الطعام رصيده 3.3 طن وجميعها أرصدة كافية لتلبية احتياجات البلاد خلال الفترة القادمة من السلع الغذائية الأساسية.