شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية بدورة تأهيل المرشدين السياحيين داخل المحميات الطبيعية بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون المستمر بين وزارتي السياحة والبيئة، بشأن تطوير مفهوم السياحة البيئية، واستكمالاً لدعم كل من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وبرنامج تطوير المحميات الطبيعية، انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الثانية لتأهيل المرشدين السياحيين على الإرشاد البيئي داخل المحميات الطبيعية، في نادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ، والتي تقام برعاية قطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة، وبالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة الذي يموله البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة البيئة.

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وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعلومات والمعرفة اللازمة، والمهارات الرئيسية، والسلوك الواجب توافره لدى المرشد السياحي، الذي يقوم بالإرشاد داخل المحميات الطبيعية ليصبح مرشداً بيئياً.

يأتي ذلك في إطار تأهيل الكوادر البشرية لتستطيع المحافظة على الثروات الطبيعية داخل المحميات، وضمان وصول المعلومات السليمة إلى الزائر والسائح، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرشدين السياحيين بمعلومات بيئية عن المحميات والكائنات الحية بها، والتنوع البيولوجي وأهميته والبيئات المتنوعة بها سواء البرية أو البحرية.

يشارك في هذه الدورة المرشدون السياحيون المعنيون بتقديم الإرشاد السياحي، من جميع التخصصات المختلفة، وفي نهاية الدورة يتم التقييم النهائي للمتدربين من خلال امتحان نظري وعملي، والذى يؤهلهم للحصول على رخصة المرشد السياحى البيئى، وكانت الدورة الأولى قد تم تنظيمها في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر عام 2018.