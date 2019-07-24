شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وفق التخطيط الزمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، مع الالتزام التام بأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، لتشكل تلك المدن الجديدة مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات المتطورة وتوفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين لتعكس الوجه الحضاري لمصر في سياق النقلة النوعية التنموية التي تشهدها الدولة حاليًا.

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، صباح الأربعاء، مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مديرين الشركات الاستشارية الهندسية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، وفِي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى، فضلاً عن مشروعات الطرق والمحاور على مستوى المحافظات في إطار شبكة الطرق القومية.

وقد شهد الاجتماع أيضاً استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وما يتضمنه من منشآت بما في ذلك منطقة الوزارات وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومسجد مصر، بالاضافة إلى متابعة مشروع تطوير محاور وطرق أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر.