شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب، وهي:كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس. كلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط. كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة. كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياً ومهارياً في عدد من المجالات، موضحاً أن إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة السويس، سيسهم بشكل كبير في توفير خريجين في تخصص العلاج الطبيعي، بما يحقق الرعاية الطبية لمواطنى محافظى السويس والمحافظات المجاورة، باعتبار أن هذا التخصص يخدم أكثر من عشرين تخصصا من تخصصات الطب المختلفة.

Advertisements

كما أوضح الوزير أن إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات في جامعة دمياط، يأتي في إطار العمل على تلبية احتياجات سوق العمل لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي الذي يشهده العصر حالياً سواء على الصعيد المحلى أوالاقليمى أوالعالمى، هذا فضلاً عن حرص الدولة على إنشاء المزيد من كليات الحاسبات والمعلومات، بما يخدم اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى في تقديم مختلف الخدمات.

وفيما يتعلق بإنشاء كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار العمل على إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو، والتي تبدأ من إنشاء المؤسسات التعليمية المتخصصة التي تتمتع بإمكانيات متميزة ومنفردة في هذا المجال.

ونوه وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن إنشاء كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية بجامعة دمنهور، يأتي خدمة لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات الساحل الشمالى، وكذا العمل على ربط التعليم الجامعى بحاجات المجتمع ومراكز الإنتاج، مع العمل على خلق ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة وريادة الأعمال، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجالات الفنون التطبيقية المختلفة والصناعات اليدوية.